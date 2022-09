Lionel Messi laat zich niet afleiden door veldbestormers en stelt zege Argentinië veilig

Lionel Messi heeft laten zien ook als invaller goud waard te zijn voor Argentinië. De 35-jarige sterspeler kwam in de oefenwedstrijd tegen Jamaïca pas na een klein uur spelen in het veld en stelde de zege veilig door in de slotfase twee keer te scoren: 3-0.

De wedstrijd in de Red Bull Arena in het Amerikaanse Harrison moest twee keer kort worden onderbroken wegens een veldbestormer. Beide fans hadden het gemunt op Messi, eentje met een markeerstift voor een handtekening al in de aanslag. Messi liet zich er niet door afleiden en scoorde in de 86ste en 89ste minuut trefzeker, de tweede uit een vrije trap.

Door zijn twee doelpunten in de tweede helft op 90 treffers voor Argentinië in 164 wedstrijden. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni is nu sinds 2019 35 wedstrijden op rij ongeslagen. Dat zijn er maar twee minder dan de recordreeks van Italië van 37 wedstrijden op rij zonder nederlaag.

Scaloni had Messi aanvankelijk rust gegeven tegen Jamaica. Voormalig Ajacied Nicolás Tagliafico begon wel in de basis en Lisandro Martínez viel in de tweede helft in. Julián Álvarez had de Argentijnen al in de 13e minuut op voorsprong gebracht.

Volledig scherm Akram Afif (l) viert de 1-1 tegen van Qatar tegen Chili. © ANP / EPA

WK-tegenstanders van Oranje winnen niet

Alle tegenstanders van het Nederlands elftal in de groepsfase van het WK bleven dinsdag steken op een gelijkspel. Qatar, eind dit jaar gastland van de mondiale eindronde, hield Chili in Wenen op 2-2. In de slotfase miste Alexis Sánchez een strafschop namens de Chilenen, die zich niet wisten te plaatsen voor het WK.

Senegal speelde elders in Oostenrijk met 1-1 gelijk tegen Iran. Via een eigen doelpunt kwam de kampioen van Afrika kort na rust op voorsprong, maar Senegal gaf die voorsprong al snel weer uit handen. Iran, het land van Feyenoord-aanvaller Alireza Jahanbakhsh, doet ook mee aan het WK.

Ecuador speelde in Düsseldorf met 0-0 gelijk tegen Japan. De ingevallen Enner Valencia kreeg in de slotfase een uitgelezen mogelijkheid om Ecuador vanaf 11 meter naar de winst te schieten, maar zijn strafschop werd gestopt door de Japanse keeper.

Het Nederlands elftal, dat de afgelopen dagen in de Nations League won bij Polen (0-2) en van België (1-0), begint het WK op 21 november tegen Senegal. Vier dagen later neemt de ploeg van bondscoach Louis van Gaal het op tegen Ecuador en op 29 november is Qatar de laatste tegenstander in groep A. Qatar en Ecuador spelen op 20 november de openingswedstrijd van het WK.

Andere oefenduels

Er waren nog meer oefeninterlands vanavond. Brazilië won in Parijs van Tunesië in hun laatste oefeninterland voor het WK op overtuigende wijze. De vijfvoudig wereldkampioen zegevierde in het Parc des Princes met 5-1. Na afloop ging het vooral over een incident met een banaan op het veld.

Bij rust stond de ploeg van bondscoach Tite al met 4-1 voor via doelpunten van Raphinha (twee), Richarlison en een strafschop van Neymar. In de tweede helft scoorde alleen invaller Pedro nog. Oud-Ajacied Antony, voor bijna 100 miljoen euro verkocht aan Manchester United, viel na rust ook in bij de Seleção. Tunesië speelde ruim een helft met tien man, na een rode kaart voor verdediger Dylan Bronn.

Uruguay won in de Slowaakse hoofdstad Bratislava met 2-0 van Canada, via doelpunten van Nicolás De La Cruz en Darwin Nuñez.

Voormalig Feyenoorder Luis Sinisterra hielp Colombia met twee doelpunten aan een zege in een oefenduel tegen Mexico. In Santa Clara in de VS wonnen de Colombianen met 3-2. De scheidsrechter legde in de slotfase de wedstrijd nog even stil vanwege homofobe spreekkoren.