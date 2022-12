Lionel Messi neemt wereldbeker mee naar hotelkamer: ‘Ik heb hier zo vaak van gedroomd, wilde dit zó graag’

,,Ik heb het geluk gehad om in mijn carrière elke mogelijke titel te pakken. Dit was de enige die nog ontbrak. Ik wil deze heel graag meenemen naar Argentinië en er met iedereen van genieten. Kijk eens naar deze beker, hij is prachtig. We hebben veel geleden en hard moeten werken de afgelopen weken, maar we hebben het gehaald", sprak Messi.



,,We kunnen niet wachten om in Argentinië te zijn en te zien hoe gek het feest gaat worden. Dit was de trofee waar ik al mijn hele leven naar verlangde. Dit was mijn droom van kinds af aan", zei Messi, die op zijn zevende voor zijn huis in Rosario in zijn eerste interview al uitsprak wereldkampioen te willen worden. Het is nog niet bekend wanneer de huldiging in de voetbalgekke hoofdstad Buenos Aires zal zijn.