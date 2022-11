Lionel Messi staat op en helpt Argentinië over dood punt tegen Mexico

Argentinië moest per se winnen en die druk was te zien in de eerste helft. De Argentijnen speelden met name in de eerste fase een moeizame wedstrijd en konden amper of niet in het strafschopgebied van Mexico komen, ondanks een forse hoeveelheid balbezit. Het leek soms of een aantal spelers met een zak aardappelen op de rug voetbalde, om het maar plat te zeggen. Mexico geraakte ook amper bij de goal van Emiliano Martínez en had aan de bal te weinig in de melk te brokkelen om grote indruk te maken. De ploeg van Gerardo Martino hield met een gelijkspel in principe alles in eigen hand voor een plek in de achtste finales en wilde de Argentijnen per se van scoren afhouden.



Dat lukte niet, omdat Messi zijn rol pakte en de Argentijnen weer terug in de race bracht. Afgelopen week waren ze al bijna afgeschreven, maar bij winst op Polen is er komende week voor de Zuid-Amerikanen geen vuiltje meer aan de lucht. Een van de favoriete landen voor de wereldtitel zit dan bij de laatste zestien in Qatar.