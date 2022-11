LIVE WK voetbal | Alireza Jahanbakhsh aast met Iran tegen Wales op eerherstel

LIVE WK voetbal | Nederland en Ecuador strijden om koppositie in groep A

Het kostte het Nederlands elftal de nodige moeite, maar uiteindelijk rekende Oranje maandag af met Senegal. Ook Ecuador begon in groep A het WK met een zege, zij waren met 2-0 te sterk voor gastland Qatar. Wie grijpt de koppositie in de poule? Je volgt Nederland tegen Ecuador vandaag vanaf 17.00 uur op de voet in ons liveblog.

8:00