LIVE WK voetbal | Argentijnen genieten van vrije dag in aanloop naar duel met Nederland

Oranje treft Argentinië in kwartfina­le WK: Australië geklopt in 1000ste duel Lionel Messi

Om wereldkampioen te worden, moet Oranje vrijdag afrekenen met Argentinië en Lionel Messi. De sterspeler hield zijn eigen droom, die van tienduizenden uitzinnige fans in Qatar en nog 45 miljoen landsgenoten thuis springlevend door Argentinië - in zijn duizendste wedstrijd - langs Australië naar een kraker in de kwartfinale in Lusail te gidsen: 2-1.

7:52