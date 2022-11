LIVE WK voetbal | België in de problemen tegen Marokko: invaller Sabiri maakt openingstreffer

België is het WK 2022 in Qatar begonnen met een zege. Tegen Canada was het allerminst overtuigend, maar won het wel met 1-0. Marokko hield vice-wereldkampioen Kroatië op 0-0 en bewees dus een lastige klant te zijn. Je volgt in ons liveblog of België vandaag ook afrekent met Marokko.