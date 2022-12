LIVE WK voetbal | Bondscoach Polen ziet Lewandowski nog jaren bij de ploeg, Matthäus kraakt DFB

Op de tweede dag van achtste finales op het WK voetbal kwamen twee titelfavorieten in actie: Frankrijk, dat met 3-1 won van Polen, en Engeland (volg het duel met Senegal hier). Maar er was ook nog ander WK-nieuws. Zo fileerde recordinternational Lothar Matthäus de Duitse voetbalbond, is de bondscoach van Brazilië alle ‘leugens’ zat . Volg hier al het nieuws van dag 15 van het WK voetbal in Qatar in ons liveblog.