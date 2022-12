LIVE WK Voetbal | Finale laatste duel Messi op WK, Upamecano en Rabiot twijfelgevallen bij Frankrijk

Na de zege van Argentinië op Kroatië is de eerste finalist van het WK in Qatar bekend. Wie de tegenstander wordt, Frankrijk of Marokko, volg je vanavond in ons liveblog. In dit artikel houden we je op de hoogte van alle andere WK-nieuwtjes.