LIVE WK voetbal | Gareth Bale neemt het met Wales op tegen Verenigde Staten van Sergiño Dest

Bij Ajax geplaagde Daley Blind voelt de erkenning van Louis van Gaal: ‘Hij waardeert hoe ik het spel zie en lees’

Hij is met 94 interlands de meest ervaren international. En anders dan bij Ajax is zijn meespelen in het Oranje van Louis van Gaal geen discussiepunt. Ook voor Daley Blind (32) wordt dit normaal gesproken het laatste WK-kunstje. Kan hij nog een keer de wereld verbazen zoals in 2014?

19 november