LIVE WK voetbal | Kudus met Ghana op voorsprong tegen Zuid-Korea, verdediger Salisu scoort

Cody Gakpo gevleid door berichten over interesse Manchester United

Cody Gakpo is gevleid door de berichten dat Manchester United interesse in hem heeft. ,,Het is altijd leuk om dat soort berichten te horen”, zei de PSV’er zondag voorafgaand aan de training van het Nederlands elftal in Doha. ,,Maar ik ben nu gefocust op het WK.”

