LIVE WK voetbal | Marokko al snel op rozen tegen Canada, Hakim Ziyech maakt eerste WK-goal

LIVE WK voetbal | Duitsland heeft plaatsing zelfs bij winst op Costa Rica niet in eigen hand

Strandt Duitsland net als vier jaar geleden al in de groepsfase van het WK voetbal? Na twee groepsduels staat de Mannschaft van Hansi Flick op één punt onderaan in poule E. Winnen van Costa Rica is een must, maar dan mag Japan gelijktijdig nog altijd niet winnen van Spanje. Costa Rica, dat drie punten heeft, gaat op zijn beurt ook nog over het eigen lot. Vanaf 20.00 uur volg je het duel hier live.

13:57