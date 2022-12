LIVE WK voetbal | ‘Na vrijdag is het WK voor Oranje voorbij’, eerste dag zonder wedstrijden

Raheem Sterling terug naar vrouw en kinderen in Londen, huis van internatio­nal leegge­roofd

Engeland plaatste zich zondagavond met een 3-0 zege op Senegal overtuigend voor de kwartfinales van het WK, maar deed dat zonder Raheem Sterling. De 27-jarige aanvaller van Chelsea is teruggevlogen naar Londen, waar zijn huis is leeggeroofd. Volgens de politie was het gezin van Sterling niet thuis tijdens de inbraak. De dader is nog voortvluchtig.

5 december