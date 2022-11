LIVE WK voetbal | Portugal op voorsprong tegen Uruguay, Ronaldo raakt voorzet Fernandes niet

Amerikaan­se bondscoach Gregg Berhalter maakt excuses voor ophef over aangepaste vlag Iran

Bondscoach Gregg Berhalter van de Verenigde Staten heeft zich verontschuldigd voor de ophef die is ontstaan over het bericht op sociale media van de Amerikaanse voetbalbond met daarop een aangepaste vlag van Iran. Op die vlag was het embleem van de Islamitische Republiek verwijderd.

17:25