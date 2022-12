Louis van Gaal complimenteus over Verenigde Staten: ‘Ik zie een visie en overtuiging bij de spelers’

Louis van Gaal was complimenteus over de Verenigde Staten in zijn persconferentie richting de achtste finale van morgenmiddag (16.00 uur) in Qatar.

,,Ik zie een visie, maar vooral de overtuiging van de spelers die daarin meegaan. Dat moet mooi zijn voor de bondscoach van de Verenigde Staten. Dat heb ik bij mijn groep ook. Ik ben de enige in Nederland die dat ziet, schijnbaar. Dat zal wel aan mij liggen.”



,,Ik denk dat ze zich de laatste jaren goed ontwikkeld hebben, met veel jonge spelers. Het is typisch Amerikaans dat de ontwikkeling snel gaat. Ze hebben veel talentvolle en jonge spelers bij de Europese topclubs. Misschien had het publiek in de Verenigde Staten dit nog niet verwacht van dit team, maar ze hebben laten zien dat ze een goed team hebben. Voor mij is het geen verrassing dat ze in de achtste finales staan.”

Van Gaal slaat de Amerikanen hoog aan. ,,Ik denk dat ze zelfs een van de beste teams van het toernooi hebben. Alles is goed op elkaar afgestemd. Het zal echt een lastige wedstrijd worden, maar het is ook niet onoverkomelijk voor ons om te winnen. Wij hebben ook een goed team. Althans, dat vind ik. De media in Nederland denken daar heel anders over. Maar dat was op het WK van 2014 ook zo, toen was er ondanks de goede prestaties ook veel kritiek op het spel. Ik ben dat wel gewend.”

,,Het is niet zo dat ik de Verenigde Staten ga afdoen alsof ze niets voorstellen”, zei Van Gaal. ,,Ik vind juist dat zij een voorbeeld zijn van een goed team. Er zijn ook landen doorgegaan die geen goed team vormen, maar wel grote individuele kwaliteiten hebben.”

Volledig scherm © REUTERS

Flirt met België

De loopbaan van Van Gaal als trainer hoeft na het WK in Qatar nog niet voorbij te zijn. ,,De voetbalwereld is zo opportunistisch dat er aanbiedingen zullen komen als we wereldkampioen worden”, zei hij. De 71-jarige Van Gaal maakt na het WK plaats voor Ronald Koeman. Van Gaal kreeg op de persconferentie vragen van de Belgische media of hij Roberto Martínez wil opvolgen. Martínez stapte op na het gelijkspel van de Belgen tegen Kroatië (0-0) en de uitschakeling op het WK.

,,België is een mooi land met heel vriendelijke mensen. Knokke is een mooi strandpaleis, dus ik heb er wel over nagedacht”, lachte Van Gaal, die niet helemaal verrast is dat de Rode Duivels het WK in Qatar al na de groepsfase moeten verlaten. ,,Ze hebben individueel zeer goede spelers, maar het gaat altijd om het team. Maar ik kan dat niet beoordelen. Ik ben niet op de trainingen en ik zie niet elke wedstrijd.”

Volledig scherm © Pro Shots / Marcel van Dorst

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.