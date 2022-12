Louis van Gaal onthult wie er ‘Lionel Messi’ mocht spelen op training Oranje: ‘Hij vond het zelf ook logisch’

Buitenland­se media loven ‘sleutel­spe­ler’ Ziyech, maar zijn ook kritisch: ‘Marokko probeerde niet eens te voetballen’

Heel even leken, na een groepsfase vol verrassingen, de uitslagen in de achtste finales weinig schokkend te zijn. Tot gisteren, want toen stuntte Marokko door Spanje na strafschoppen te verslaan. Buitenlandse media waren vooral onder de indruk van de vechtlust van Marokko, maar ook zeker van Hakim Ziyech, die een ‘sleutelrol’ speelt bij zijn land.

7 december