Louis van Gaal tevreden over Noppert en Memphis: ‘Met zijn komst verwachtte ik wel dat we nog gingen winnen’

Louis van Gaal heeft bij het WK een bijzonder record in handen krijgen. Na de 2-0 zege op Senegal in de groepsfase, is de 71-jarige Amsterdammer de bondscoach met de meeste zeges met Oranje achter zijn naam: 38.

Van Gaal deed een halfuur na afloop zijn verhaal bij de NOS in het Al Thumama Stadium in Doha. ,,Ik had niet de indruk dat wij zouden gaan verliezen. Met de inbreng van Memphis Depay verwachtte ik wel dat wij nog zouden scoren. Dat is toch een speler die nog iets kan doorbreken en het verschil kan maken. We hebben hem nu al ruim dertig minuten laten spelen. Dat was vooraf wel afgesproken. Ik moet even afwachten hoe hij hier uitgekomen is, maar we moeten hem tegen zichzelf in bescherming nemen. Hij zal vrijdag uiteraard willen spelen tegen Ecuador.”

,,Ik denk dat Cody Gakpo ook bepalend was. Ik liet hem staan omdat hij doelpunten kan maken. Hij is behendig en vaardig. Senegal heeft misschien drie kansjes gehad. We hebben natuurlijk een keeper op doel die de ballen stopt. Ik heb wel een klik met hem. Hij is vrij direct en zichzelf. Hij kan iets zeggen met een lach en zijn timing is ook goed. Hij heeft wel een paar kanten van mijn persoonlijkheid", zei Van Gaal over de 2,03 meter lange Fries. ,,Bij een bal moest je de reach hebben en dat heeft hij. Hij heeft het prima gedaan.”

,,Ik vond dat wij niet goed speelden. Wij gaven hen nog de mogelijkheden om een doelpunt te maken na balverlies, waardoor zij in de tegenaanval nog gevaarlijk konden worden. Als wij compact stonden en zuinig aan de bal waren hadden zij echt geen kans.”

,,Matthijs de Ligt stond erin vanwege zijn fysieke kracht en kopkracht. Een gele kaart wil niet zeggen dat een ervaren speler als De Ligt dan meteen een tweede gele kaart gaat pakken.”

,,Ik denk dat het alleen maar beter kan gaan. Ik denk dat er duidelijk wat spanning bij de spelers was. In 2014 liet ik voor de wedstrijd tegen Spanje (5-1 winst, red.) de spelersvrouwen op de wedstrijddag nog naar het hotel komen. Nu zijn we met de selectie even het hotel uitgegaan om een koffietje te drinken om de spanning eraf te halen, maar dat is niet helemaal gelukt.”

Van Gaal is Advocaat voorbij

Van Gaal deelde tot maandag de eerste plek met Dick Advocaat. De 75-jarige Hagenaar had voor de 37 zeges 62 wedstrijden nodig, Van Gaal bereikte dat aantal na 58 interlands. Beide trainers waren in drie verschillende periodes bondscoach van Oranje.

De Brit Bob Glendenning, bondscoach van 1923 tot 1940, is derde op de lijst met 36 overwinningen. Marco van Basten (35 zeges) en Bert van Marwijk (34) nemen respectievelijk de vierde en vijfde plek in.

Dat Van Gaal maandag alleen aan kop kwam, heeft hij ook te danken aan inspanningen van de KNVB. De bondscoach brak een jaar geleden, vlak voor het beslissende duel met Noorwegen (2-0) in de WK-kwalificatie, een heup na een valpartij bij het parkeren van zijn fiets. Hij volgde de wedstrijd daarom noodgedwongen in een rolstoel vanuit een skybox in De Kuip. Assistent Danny Blind was die dag officieel hoofdtrainer. “Later bleek dat dit op verzoek kon worden veranderd, waarop de KNVB heeft besloten dat te doen”, meldde de voetbalbond.

Glendenning is recordhouder als het gaat om de meeste interlands als bondscoach van het Nederlands elftal, te weten 87. Advocaat is tweede met 62 wedstrijden en Van Gaal staat nu nog op 59. Als Oranje op het WK in Qatar minimaal de kwartfinales bereikt, neemt Van Gaal de tweede plek van Advocaat over.

Rinus Michels, die Oranje in 1988 met de Europese titel de tot dusverre enige hoofdprijs bezorgde, kwam tot 53 interlands.

