Louis van Gaal valt door de mand: bondscoach schoot penalty tegen Dasajev helemaal niet in de kruising

Op de vraag of de coach die dezer dagen volop traint op penalty's zelf een specialist was, antwoordde Van Gaal volmondig met ja. Hij wist er ook nog wel een mooie anekdote bij op te dissen: in Kiev, zo vertelde hij, verschalkte hij ooit niemand minder dan ‘wereldkeeper’ Rinat Dasajev vanaf de strafschopstip. ,,Hoog in de kruising", sprak hij trots. ,,Je kan het nog zien.”

Van Gaal werd echter al snel ontmaskerd door de NOS, die in de archieven de bewuste beelden opdook. Hij nam als speler van Sparta in 1983 inderdaad een strafschop tegen Dasajev. De matig getrapte bal vloog alleen niet hoog in de kruising, maar werd door de doelman van Spartak Moskou eenvoudig gestopt. Dat gebeurde in de laatste minuut van een wedstrijd die Sparta met 2-0 verloor. Thuis was het 1-1 geworden. Op het Kasteel was John de Wolf wél trefzeker vanaf elf meter.

De uitwedstrijd werd ook niet in Kiev gespeeld, zoals Van Gaal zich meende te herinneren, maar in Tblisi. Spartak was uitgeweken naar de hoofdstad van Georgië - destijds nog deel uitmakend van de Sovjet-Unie - omdat het eigen veld in Moskou vanwege een pak sneeuw onbespeelbaar was.

Overigens kon Van Gaal wel degelijk een strafschop nemen. In de roemruchte serie tegen HSV, dat in 1985 door Sparta werd uitgeschakeld, schoot hij zijn penalty tegen doelman Uli Stein onberispelijk in de kruising.

