Louis van Gaal verrast met keuze voor Oranje-doelman: Andries Noppert keept tegen Senegal

De 28-jarige Noppert is de eerste doelman van Heerenveen en zat in september voor het eerst bij de selectie van Oranje. Van Gaal, die bij dit soort keuzes vertrouwt op de analyse van keeperstrainer Frans Hoek, verkiest de boomlange keeper boven Justin Bijlow en Remko Pasveer.



Zaterdag had Oranje de generale repetitie voor de start van het WK. Zoals Van Gaal altijd wil trainde de boogde basisploeg twee dagen voor een interland 11 tegen 11 tegen de wissels. De vraag wie de eerste doelman zou worden, werd daar beantwoord.

Bij de persconferentie gaf Van Gaal aan inderdaad een keuze te hebben gemaakt, maar deze nog niet vrij te willen geven. ,,Ik geef nooit mijn opstelling vrij voor de wedstrijd", aldus de bondscoach. Of zijn keuze voor de wedstrijd van Senegal ook geldt voor andere wedstrijden, geeft de trainer ook niet vrij. ,,Ik heb niet een vast elftal, dat is nooit zo.”

Daarbij bevestigde Van Gaal dat Memphis Depay morgen op de bank begint. De aanvaller van Barcelona kwam 22 september voor het laatst in actie en is nog niet wedstrijdfit. Vincent Janssen van Royal Antwerp FC is naar alle verwachting zijn vervanger in de spits. Ook is morgen een basisplaats weggelegd voor Cody Gakpo, die begint maandag in de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Senegal als meest aanvallende middenvelder.

De keuze was volgens de trainer makkelijk omdat aanvaller Memphis Depay niet vanaf het begin kan spelen. ,,Als Depay niet speelt, dan valt er een creatieve speler weg en is het dus logisch dat Cody Gakpo speelt en niet Davy Klaassen”, aldus Van Gaal. ,,Gakpo is namelijk creatiever, Klaassen is meer een teamspeler.”

Het is alleen nog de vraag wie de positie naast Frenkie de Jong op het middenveld gaat innemen. Dat kan een van de controleurs Marten de Roon of Teun Koopmeiners zijn, maar ook de meer creatieve en aanvallend ingestelde Steven Berghuis.

