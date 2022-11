Louis van Gaal ziet Matthijs de Ligt als back-up voor Nathan Aké op WK in Qatar

Bondscoach Louis van Gaal ziet in Matthijs de Ligt de back-up van Nathan Aké in het Nederlands elftal tijdens het WK in Qatar. In het 5-3-2-systeem van Van Gaal is Aké de eerste keus als linkercentraleverdediger.

In een interview met de NOS na de presentatie van zijn WK-selectie vertelt Van Gaal dat niet Daley Blind of Tyrell Malacia, maar de rechtsbenige De Ligt op die positie de tweede keus is.

,,In mijn visie vind ik dat daar een linkspoot moet spelen. Daar was Bruno Martins Indi voor ingehuurd. Maar ja, die is geblesseerd”, zei Van Gaal. ,,Daarom moest ik verder gaan kijken. Daarvoor heb ik Sven Botman, Pascal Struijk en Micky van de Ven gevolgd. Die moet ik dan weer afzetten tegen de vierde keus en dat is Matthijs de Ligt. Hij kan daar ook spelen. Hij heeft daar vaker gespeeld bij Bayern München, maar ook bij Juventus. Dan geef ik de voorkeur aan Matthijs de Ligt.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Daley Blind is bij Ajax als linksback op de bank beland, maar Van Gaal ziet de 32-jarige Amsterdammer in zijn systeem wel als een belangrijke speler. ,,Hij speelt bij mij niet linksback, niet op het middenveld en ook niet als linkercentraleverdediger, maar als wingback. Hij is juist de tactische variant. Misschien kan je je het doelpunt herinneren waarbij Blind de assist gaf en de andere wingback Denzel Dumfries de bal inschoot. Zo aanvallend spelen we dus.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

| Speelschema

Het Nederlands elftal opent het WK op 21 november om 17.00 uur tegen Senegal, één dag na het openingsduel Qatar-Ecuador. Bekijk het complete speelschema in Qatar. Bekijk hier het speciale WK-matchcenter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.