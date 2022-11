Luis Enrique openhartig over seks: ‘Dat is volkomen normaal, maar een orgie lijkt mij niet ideaal’

Luis Enrique vindt het geen probleem als spelers van de nationale ploeg de avond voor een interland seks hebben. ,,Het is belachelijk om dat te verbieden, seks is iets wat ik volkomen normaal vind. Het is natuurlijk niet ideaal als je de avond voor een wedstrijd een orgie hebt, maar als de spelers de avond van tevoren thuis zijn, maak ik me daar helemaal geen zorgen over”, zei de oud-international.

Wat hij wel belangrijk vindt, is dat zijn spelers het bed delen met hun eigen vriendin. ,,Als seks hebben iets is wat ze doen, dan is dat omdat ze het willen. Maar ik herhaal met gezond verstand: ieder met hun partner. Als ik als speler thuis met mijn vrouw zat voor een wedstrijd, dan deden we ook gewoon wat we moesten doen.”