Marokko dient klacht in bij FIFA: ‘Arbitrage miste duidelijke strafschoppen in halve finale’

Marokko krijgt bijval van onder meer Rio Ferdinand. De voormalig verdediger van onder meer Manchester United en het Engelse nationale elftal bekeek de wedstrijd als analist van de BBC. ,,Op elke andere plaats op het veld is dat een overtreding", zei hij over het incident met Boufal. ,,Dus waarom is dat geen strafschop? Dat klopt niet. Voor mij is het een strafschop en sowieso verdient hij geen gele kaart.”

Eerder was er op het WK ook veel te doen over de arbitrage bij Nederland - Argentinië in de kwartfinale. Spelers van beide landen uitten tijdens en na de wedstrijd hun ongenoegen over Antonio Mateu Lahoz. De FIFA is een onderzoek begonnen naar alle incidenten rond dat verhitte treffen.