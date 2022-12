Megaverschil: Franse selectie van één miljard veel meer waard dan outsider Marokko

Frankrijk hoopt zich vanavond voor de zesde finale te plaatsen op de laatste dertien eindtoernooien. De regerend wereldkampioen is de grote favoriet, maar dat waren Kroatië, België, Spanje en Portugal dit WK vooraf ook tegen Marokko. Een blik op de geschatte marktwaarde van de selecties van deze halve finalisten laat in ieder geval een groot verschil zien.

Op de site Transfermarkt.com, een onuitputtelijke bron van statistieken en gegevens, wordt van alle spelers eens in de zoveel tijd een indicatie van hun marktwaarde. Duidelijk is dat dit voor het WK voor het laatst werd gedaan, want veel Marokkaanse spelers zouden maar een schijntje moeten kosten als we naar die bedragen kijken.

De totale waarde van de Marokkaanse selectie van 26 spelers werd voor dit WK geschat op 241 miljoen euro. Rechtsback Achraf Hakimi (24), bezig aan zijn tweede seizoen bij Paris Saint-Germain, haalt die som in zijn eentje al flink omhoog. Na hem volgen verdedigers Nousair Mazraoui (Bayern München) en Nayef Aguerd (West Ham United) met een prijskaartje van 25 miljoen euro.

Pas daarna volgt Hakim Ziyech. De 29-jarige linkspoot uit Dronten, die dit seizoen over acht optredens pas 271 minuten speelde voor Chelsea, werd voor het WK geschat op een waarde van 17 miljoen euro. Chelsea haalde hem in de zomer van 2020 nog voor 40 miljoen euro op bij Ajax. De geschatte waarde van de onvermoeibare middenvelders Sofyan Amrabat (10 miljoen, Fiorentina) en Azzedine Ounahi (3,5 miljoen, Angers) zal na dit WK een flinke update krijgen.

Volledig scherm PSG-ploeggenoten Achraf Hakimi en Kylian Mbappé: vanavond elkaars directe tegenstander. © AFP

De geschatte waarde van de Franse selectie is nu 997,5 miljoen euro. Dat is dan nog gerekend zonder Karim Benzema, de 34-jarige winnaar van de Gouden Bal die kort voor het WK wegviel met een dijbeenblessure. Kylian Mbappé (23) is met een geschat prijskaartje van 160 miljoen euro de duurste speler in de Franse selectie, gevolgd door middenvelder Aurélien Tchouameni (22) met 80 miljoen euro. Dat was ook het bedrag dat Real Madrid afgelopen zomer al voor hem betaalde aan AS Monaco.

Opvallend is dat alleen reservedoelman Steven Mandanda (37) goedkoper wordt geschat dan spits Olivier Giroud. De spits van AC Milan mag dan wel 36 jaar oud zijn, maar scoorde dit WK ook al vier keer en passeerde daarmee Thierry Henry als topscorer aller tijden van Frankrijk.

In de geschatte transferwaarde dus een enorm verschil tussen Marokko en Frankrijk, maar er is ook een opvallende overeenkomst. De gemiddelde leeftijd van de Marokkaanse selectie is 26,23 jaar, die van Frankrijk ligt op 26,28 jaar. Vanavond zal Marokko weer moeten laten zien dat passie en strijd op het veld uiteindelijk altijd belangrijker zijn dan bekende namen of een geschatte marktwaarde.

