Memphis Depay houdt vertrouwen bij Barcelona: ‘Om na één jaar alweer weg te gaan, vond ik te makkelijk’

FC Barcelona verlaten vond Depay de voorbije transferperiode niet de beste keuze. ,,Ik ben niet iemand die zomaar opgeeft, ik ben geen wegloper. Ik probeer op trainingen alles te geven. Bovendien heb ik het naar mijn zin hier, Barcelona is een van de grootste clubs van de wereld”, zegt hij. ,,Natuurlijk ben ik het er niet mee eens dat ik minder speel. Maar ik heb nooit geklaagd. Ik probeer te spreken met mijn voeten. Dan is de keuze aan de trainer.”

Depay had in de zomer ook af en toe contact met Van Gaal, net als veel andere internationals. De bondscoach adviseerde de spelers bij het wel of niet maken van een transfer. ,,Hij zei dat ik moest doen wat goed voor mij is. En hij wilde natuurlijk dat ik minuten ging maken”, aldus de aanvaller.

Er kwamen veel verhalen voorbij over clubs die Depay over wilden nemen. ,,Meer dan de helft daarvan was niet waar, maar natuurlijk was er wel belangstelling. Ik ben nu 28 jaar en sta op een belangrijk punt in mijn loopbaan. Vorig seizoen was ik gedeeld clubtopscorer met Pierre-Emerick Aubameyang. Om na één jaar dan alweer weg te gaan, vond ik te makkelijk.”