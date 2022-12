Nederland in twee kampen verdeeld, moeten we wel doorgaan met dat 5-3-2 systeem?

AD Voetbalpod­cast | ‘Oranje gelooft in de missie het beste team te zijn’

De eerste strafschoppenserie op het WK in Qatar is een feit. Kroatië en Brazilië plaatsten zich in ieder geval voor de kwartfinales. Oranje genoot ondertussen van een dagje vrij. In de AD Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff met Maarten Wijffels de kracht van Oranje en blikken ze terug op de halve finale tussen Nederland en Argentinië op het WK 2014.

6:00