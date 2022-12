Nederland was in de poulefase de meest efficiënte ploeg van het WK

Het Nederlands elftal was in de groepsfase van het WK de meest efficiënte ploeg. Dat liet Arsène Wenger, hoofd internationale voetbalontwikkeling bij de FIFA, zondag zien tijdens een presentatie. Oranje noteerde van de 32 deelnemende landen bijna de minste doelpogingen in de drie groepsduels, maar had ook de minste pogingen van allemaal nodig om tot doelpunten te komen.

Alleen Qatar (21), Polen (20), Australië (20) en Costa Rica (11) scoorden in qua aantal doelpogingen slechter dan Nederland. In het diagram dat Wenger daarna liet zien, stond de naam van Nederland bovenaan. Het elftal van bondscoach Louis van Gaal had 1,6 pogingen op doel nodig voor een doelpunt. Oranje won met 2-0 van Senegal en Qatar en speelde gelijk (1-1) tegen Ecuador.

Nederland gebruikte in de poulefase achttien van de 26 spelers, bijna het laagste aantal van alle landen. Alleen Ecuador (ook achttien) en Kroatië staan lager op die lijst. „Het is interessant om van deze statistiek een foto te maken en aan het einde van het toernooi te kijken of de landen die na twee duels al geplaatst waren en spelers in het derde duel rust gaven, daar profijt van hebben gehad”, aldus Wenger, oud-coach van Arsenal.

Oranje loopt weinig

De spelers van Louis van Gaal hebben in de drie groepswedstrijden gezamenlijk 111 kilometer afgelegd. Oranje staat daarmee in het onderste deel van de ranglijst. Volgens Wenger is dat echter goed te verklaren: „Elftallen die goed positiespel spelen, leggen over het algemeen minder kilometers af”, zei de Fransman. Argentinië, vrijdag tegenstander van Nederland in de kwartfinale, is ‘hekkensluiter’ met 105 afgelegde kilometers.

De spelers van de Verenigde Staten liepen in de poulefase het meeste van alle deelnemende landen, namelijk 123 kilometer. De Amerikanen verloren zaterdag in de achtste finales van Oranje. Na de VS volgen Australië (120 kilometer), Iran (120), Duitsland (117) en Servië (117).

