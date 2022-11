Onder begeleiding van politie van het veld, vermoeden van corruptie en genade voor Sergio Ramos: dit is arbiter Janny Sikazwe

De Zambiaanse scheidsrechter Janny Sikazwe zeult een omstreden verleden mee. Ooit verleende hij controversieel ‘genade’ aan Sergio Ramos, maar hij raakte vooral berucht door in de Afrika Cup een duel al na 85 minuten af te fluiten. Vandaag fluit hij de WK-wedstrijd tussen België en Canada. ,,God vertelde me die wedstrijd te beëindigen.”

Zelden zal een scheidsrechter zo het wereldnieuws hebben gehaald als Sikazwe begin dit jaar in de Afrika Cup bij Tunesië versus Mali. Die wedstrijd eindigde in totale chaos. Eerst floot hij het duel af in de 85ste minuut bij een 1-0-voorsprong van Mali. Na hevig protest van de Tunesische spelers en officials hervatte Sikazwe het duel, maar blies vervolgens na 89 minuten en 45 seconden voor het laatste fluitsignaal.

In de turbulente slotfase gaf Sikazwe rood aan de Malinees El Bilal Touré voor een zeer lichte overtreding. De VAR riep hem naar het scherm, maar hij bleef bij zijn mening. Er was ook minimaal zeven minuten blessuretijd verwacht. Door twee strafschoppen, enkele VAR-checks en een drinkpauze had het spel lang stilgelegen.

Twintig minuten na het stopzetten verschenen de spelers van Mali weer op het veld, bereid om alsnog enkele minuten te spelen. Maar Tunesië had er genoeg van. ,,Mijn spelers zaten al een half uur in ijsbaden”, zei coach Mondher Kebaier. ,,Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.” Onder politiebegeleiding moest Sikazwe het veld verlaten.

Later kwam het nieuws dat hij zou zijn bevangen door de hitte, zonnesteek opliep en kampte met uitdroging. Dat zou zijn bizarre gedrag verklaren. Bij een controle een dag later in het ziekenhuis bleken zijn fysieke testen van hart en bloed wel normaal.

Volledig scherm Janny Sikazwe moet onder politiebegeleiding het veld verlaten. © REUTERS

In coma kunnen raken

Twee weken later bij zijn thuiskomst in Zambia deed Sikazwe zijn opmerkelijk verhaal aan verslaggevers. De dokters die hem na het duel behandelden, hadden hem gezegd dat hij in een coma had kunnen raken. ,,Ik heb mensen voor hun werk naar het buitenland zien gaan en ze kwamen in een doodskist terug”, zei Sikazwe.

,,Ik was er heel dichtbij om ook zo terug te komen. Ik mag blij zijn dat ik niet in een coma ben geraakt, was er dichtbij. Dan zou het verhaal heel anders zijn. De dokters zeiden dat mijn lichaam niet afkoelde. Dat zou het einde geweest zijn.” En zo voegde Sikazwe er nog aan toe: ,,Ik denk dat God me verteld heeft om het duel te beëindigen. Hij heeft me gered.”

Volgens Sikazwe kon hij niet normaal communiceren met zijn assistenten: ,,In een normaal scenario kan je de vierde official vragen om het over te nemen als je niet meer verder kunt, maar dat kon ik niet doen omdat ik in een fase zat dat ik niemand nog horen kon. Alles was zo heet. Zelfs het communicatietoestel raakte oververhit, ik wou het weggooien.”

Sikazwe zei dat hij geschokt was toen hij van een collega hoorde dat hij de wedstrijd vroegtijdig had beëindigd, omdat het leek alsof hij communiceerde met mensen die hem zegden de wedstrijd af te fluiten. ,,Ik bereikte een punt dat ik geluid begon te horen en dacht dat iemand met me praatte. Mensen zeiden tegen mij: ‘Nee, je hebt de wedstrijd beëindigd’. Misschien was ik met mezelf aan het praten, ik weet het niet. Dit is hoe erg de situatie was.”

Sikazwe spaart Sergio Ramos in finale WK voor clubteams

Het incident maakte Sikazwe berucht, maar het was niet voor het eerst dat de scheidsrechter internationaal stof deed opwaaien. In 2016 mocht hij de finale van het WK voor clubteams fluiten tussen Real Madrid en het Japanse Kashima Antlers. Bij een 2-2-stand maakte Sergio Ramos een bewuste fout die een tweede gele kaart verdiende. Sikazwe had de gele kaart al in de hand, maar gaf deze niet.

De Japanse spelers protesteerden hevig over de cruciale fase. Real won in de verlengingen met 4-2. Sikazwe gaf later in een interview aan FII Goal zijn fout toe en weet het aan een gebrek aan communicatie met de assistent: ,,Hij zei ‘No Card’, maar ik had dat eerst verstaan als ‘With Card.’”

Bekijk hieronder het moment waarop Janny Sikazwe Sergio Ramos spaart:

Verdacht vanwege corruptie

Ook heeft de Afrikaanse voetbalbond Sikazwe ooit op non-actief gesteld na een vermoeden van corruptie. Zijn optreden in de halve finale van de Afrikaanse Champions League in 2018 tussen het Tunesische Esperance en Primeiro de Agosto uit Angola lag zwaar onder vuur.

Sikazwe schonk Esperance een controversiële penalty en keurde later een goal van Primeiro de Agosto af na een vermeende fout op de Tunesische keeper. Esperance won met 4-2, maar de Afrikaanse voetbalbond laste een onderzoek in na beschuldigingen van corruptie. Sikazwe zag zich in november 2018 voorlopig geschorst, maar enkele maanden later volgde ‘wegens onvoldoende bewijs’ de vrijspraak.

De opzienbarende wedstrijden nemen niet weg dat Sikazwe in Afrika veel aanzien geniet als scheidsrechter. Op grote toernooien is hij een vaste waarde, zo floot hij al de finale van de Afrika Cup, de finale van de Afrikaanse Champions League en van de Confederations Cup.

Op WK-niveau debuteerde hij in Rusland in 2018 bij een wedstrijd van België, de opener tegen Panama waarin hij toen liefst acht gele kaarten getrokken had. Na dat WK waarin hij ook Polen - Japan (1-0) leidde, is Sikazwe bij zijn thuiskomst in Zambia als een held ontvangen.

