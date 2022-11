OneLove-banden uitverkocht, statement tegen discriminatie hier wél ‘door velen omarmd’

Toch is dat in Qatar, de plek waar voetballers die meedoen aan het WK in actie komen, niet bepaald het geval. Voetbalbond FIFA heeft bepaald dat sportieve sancties volgen als aanvoerders van teams de band dragen. En dus treedt Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk ook zonder zo'n band om zijn arm aan.

Pal achter de campagne

De banden worden hier in Nederland tegen kostprijs verkocht door de KNVB. Er zijn er de afgelopen tijd zeker 10.000 verkocht. Vorig jaar kregen bijna drieduizend amateurverenigingen de band al toegestuurd door de voetbalbond. Binnenkort volgt een nieuwe voorraad. Paulsen: ,,We staan nog steeds 100 procent achter de Onelove-campagne, waar de aanvoerdersband onderdeel van is - het is ook een lesprogramma voor kinderen en een trainingsprogramma voor verenigingen. We gaan er dus ook mee door. In maart 2023, rondom de eerste internationale dag tegen racisme en discriminatie, is de eerstvolgende actie.”