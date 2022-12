Ook Nederland mag trots zijn op WK-succes Marokko: ‘Enkele spelers zijn hier grote voetballers geworden’

Waarom Andries Noppert nú een financiële klapper moet maken

Andries Noppert kwam in recordtempo vanuit het betrekkelijke niets naar een basisplaats op het allerhoogste podium. Hij en Heerenveen zouden het ijzer moeten smeden nu het heet is, want garanties op meer zijn er niet. Belangstelling uit grote competities als de Premier League en de Serie A is er al.

13 december