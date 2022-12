Oranje passeert Italië en Spanje op wereldranglijst, Marokko maakt reuzensprong na succesvol WK

Het Nederlands elftal heeft na het WK in Qatar twee plekken winst geboekt op de wereldranglijst. Oranje ging Italië en Spanje voorbij en staat nu op de zesde plaats. Het is de hoogste positie van het Nederlands elftal sinds de zomer van 2015.

De ploeg van bondscoach Louis van Gaal bereikte op het WK de kwartfinales, waarin Argentinië via strafschoppen te sterk was. De Argentijnen pakten vervolgens onder aanvoering van Lionel Messi de wereldtitel. Ze versloegen titelverdediger Frankrijk zondag in de finale ook via penalty’s, nadat de wedstrijd na verlenging in 3-3 was geëindigd. De nieuwe wereldkampioen stijgt op de ranglijst van de FIFA van de derde naar de tweede plaats.

Tijdens het bewind van Van Gaal is het Nederlands elftal flink gestegen op de ranking. Toen hij in september 2021 begon aan zijn derde periode als bondscoach, stond Oranje op de twaalfde plek.

Brazilië leidt

Brazilië, dat in de kwartfinales vanaf 11 meter werd uitgeschakeld door Kroatië, gaat na het WK nog steeds aan kop. De Brazilianen hebben nog een kleine voorsprong op Argentinië. België zakte van de tweede naar de vierde plaats. De ‘Rode Duivels’ bleven in Qatar in de groepsfase steken. Frankrijk, dat na het goud in 2018 nu genoegen moest nemen met WK-zilver, klom van de vierde naar de derde plaats.

Marokko nadert top tien

Marokko schoot dankzij het bereiken van de halve finales op het WK omhoog op de wereldranglijst, van plek 22 naar 11. De Marokkanen werden door Frankrijk uit de finale gehouden en verloren vervolgens van Kroatië in de wedstrijd om het brons. Kroatië steeg op de mondiale ranking van de twaalfde naar de zevende plaats.

De FIFA berekent de wereldranglijst met een formule op basis van de resultaten van alle landen, afhankelijk van het belang van de wedstrijd en de sterkte van de tegenstander.

EK-kwalificatie

Onder leiding van Ronald Koeman, die als opvolger van Van Gaal terugkeert als bondscoach, begint Oranje over drie maanden aan de EK-kwalificatie met wedstrijden tegen Frankrijk (24 maart in het Stade de France) en Gibraltar (27 maart in De Kuip).

