Oranje stuit in achtste finales WK op het Amerika van oud-Ajacied Sergiño Dest

Iran naar huisOranje wacht in de achtste finales van het WK zaterdag (16.00 uur) een clash met de Verenigde Staten. De Amerikanen zijn na een slopend gevecht tweede geworden in poule B in Qatar. Ze stappen de knock-outfase wel vol vertrouwen in, na een historische en heroïsche zege op aartsvijand Iran: 1-0.

Bondscoach Louis van Gaal en Oranje zijn gewaarschuwd voor de VS. De Amerikanen zijn taai. De equipe van coach Gregg Berhalter herbergt aanvalslust en koppelt dynamiek aan snelheid. De balcirculatie verloopt doorgaans vlot, de automatismen met druk zetten zijn ingeslepen. ‘Team USA’ is een eenheid. Maar de VS is ook kwetsbaar. De speelwijze van de Amerikanen is kracht verslindend. Dat bleek al in de openingswedstrijd tegen Wales (1-1) en dreef ook boven tegen Iran. De selectie van Berhalter ontbeert door jeugdigheid grote internationale ervaring, fysiek en inhoud.

Amerika herbergt wel talent. Een zwik spelers staat onder contract bij clubs uit de grote Europese competities. Berhalter heeft met Sergiño Dest (AC Milan), Weston McKennie (Juventus), Timothy Weah (Lille) en Antonee Robinson (Fulham) veel loopvermogen.

In het team is Christian Pulisic (Chelsea) de sterspeler. Het talent uit Hershey, Pennsylvania zette de Amerikanen in het beladen duel in het Al Thumama Stadion in Doha gisteravond ook in vuur en vlam. De aanvalsleider rondde na 38 minuten een soepele aanval via McKennie en Dest af. Dat was ook meteen zijn laatste daad. Pulisic botste bij de treffer op de Iraanse doelman Alireza Beiranvand. De keeper was in de openingswedstrijd van de Perzische Leeuwen stevig geblesseerd geraakt, maar stond weer onder de lat. Hij bleef nu op het veld, Pulisic haakte gekwetst af.

Volledig scherm Christian Pulisic bezeert zich bij het maken van de 0-1. © BELGA

Amerika was in Doha voor rust in alles beter dan Iran. Het voetbal was soms oogstrelend. Maar de VS kon in de tweede helft de pressing en het tempo niet meer volhouden. De Aziaten toonden ook meer lef en daarmee begon toch het sidderen voor Berhalter en co. De VS hield uiteindelijk stand in het Midden-Oosten. Na een ware stormloop, met hoogoplopende emoties en negen minuten blessuretijd.

Zo kwam voor Iran een einde aan een absurd toernooi. Op een WK gedomineerd door staatkundige en religieuze tegenstellingen werd het nationale team, zichtbaar ongewild, al bij de openingswedstrijd tegen Engeland (6-2 verlies) de politieke arena ingesleurd. En daar kwamen de Aziaten nooit meer uit.

Volledig scherm © ANP / EPA

Aanleiding vormde de binnenlandse spanning. De dood in september van de 22-jarige vrouw Masha Amini, na arrestatie door de zedenpolitie, leidde in Iran tot een volksopstand. Die duurt nog immer voort en wordt met harde hand neergeslagen door het regime in Teheran. Er zijn al honderden doden gevallen en duizenden arrestaties verricht.

De Iraanse voetballers reageerden met een stil protest op al het overheidsgeweld. Letterlijk. Ze zongen tegen Engeland het volkslied niet. Het regime in Teheran was woedend over zulke ongehoorzaamheid. Er volgden bedreigingen aan spelers in Qatar en familie in het vaderland. En ook dat had zijn weerslag op Iran. In de andere poulewedstrijden werd de nationale hymne, zij het mondjesmaat en allesbehalve enthousiast, wel meegezongen.

Dat gebeurde ook tegen de VS. Die clash vormde het summum van geopolitieke spanning. De hele wereld keek mee. Rond het beladen duel waren er allerlei stekeligheden, zoals op persconferenties. In het veld bleven de vijandelijkheden beperkt. Pijnlijk was het verlies voor Iran in Doha wel. Maar uiteindelijk meer nog voor de machthebbers in Teheran, met ayatollah Khamenei, dan voor de voetballers. Die gaven hun sportieve eer op een bizar WK.

Oranje wacht Amerika.

Oranje heeft positieve balans tegen VS

Het Nederlands elftal heeft een positieve balans tegen de Verenigde Staten, de tegenstander van zaterdag in de achtste finales op het WK. Oranje won vier van de vijf voorgaande ontmoetingen met de Amerikanen. Dat waren allemaal oefeninterlands. Het laatste duel, in 2015, ging verloren: 3-4.



Bij dat duel in de Johan Cruijff Arena stonden uit de huidige WK-selectie Daley Blind en Memphis Depay in de basis bij Oranje. Luuk de Jong viel in. Depay maakte kort na rust de 3-1, maar in de slotfase gaf Nederland de wedstrijd volledig uit handen.





Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © ANP / EPA

