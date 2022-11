Oranje-tegenstander Senegal roept verdediger van Anderlecht op, linksback van AC Milan geblesseerd

De 20-jarige N’Diaye heeft nog geen interlands gespeeld. Hij verkaste afgelopen zomer van het tweede elftal van FC Barcelona naar Anderlecht. Sterspeler Mané werd vorige week opgenomen in de WK-selectie, hoewel hij enkele dagen eerder een blessure aan het rechterkuitbeen had opgelopen. Uit medisch onderzoek bleek echter dat de aanvaller van Bayern München dusdanig geblesseerd is, dat hij donderdag een operatie moest ondergaan. Mané moet daarom het WK aan zich voorbij laten gaan .

Virgil van Dijk leeft mee met oud-ploeggenoot Mané

Voor Oranje, dat maandag aan het WK begint met een wedstrijd tegen Senegal, is het niet nadelig dat Mané ontbreekt. „Hopelijk kunnen we er tegelijkertijd een beetje van profiteren dat hij er niet bij is”, aldus Van Dijk, die blij is dat het toernooi van start gaat. „De laatste dagen leken best lang te duren. We leven hier met z’n allen al heel lang naar toe. Maandag is het zover en dan gaan we ervoor. Hopelijk wordt het een heel mooi avontuur met elkaar.”