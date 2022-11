Oranje traint met 26 spelers, Van Gaal strooit met complimenten in aanloop naar WK-duel met Ecuador

Panenka: ‘Als we het WK winnen gaan we tongend door de grach­ten’

Een dagje later dan gebruikelijk, maar hier is weer de kakelverse voetbalshow Panenka. Niet op maandag, maar op dinsdag. Dat heeft uiteraard alles te maken met Oranje, dat gisteren in actie kwam. Hidde van Warmerdam kijkt vanuit Rotterdam met Sjoerd Mossou in Doha terug op de eerste driepunter van het Nederlands elftal, de trommels van Senegal, Andries Noppert en de nu al legendarische foto van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.

22 november