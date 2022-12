Oude bekende van Nederland fluit kwartfinale WK tegen Argentinië

Oude garde is nog niet versleten, maar jonge honden staan dit WK op om het stokje over te nemen

De WK-trein staat twee dagen stil. Wat na zeventien enerverende dagen vooral opviel: in Qatar is het een clash tussen de nestors en de benjamins. Een tweeluik over hoe de oude garde schittert (en worstelt), en vooral ziet hoe jonge honden brutaal klaarstaan om het stokje over te nemen.

11:48