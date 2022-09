Piet de Visser over WK-opponenten Oranje: ‘Ik ben erg onder de indruk van Qatar-spits Almoez Ali, die kan alles met een bal’

Van verloren telefoon­num­mer tot serieuze WK-kandidaat: de wonderlij­ke terugkeer van Vincent Janssen in Oranje

Hij was zo lang uit beeld bij Oranje dat ze zijn telefoonnummer niet eens meer hadden, maar nu is Vincent Janssen (28) terug, en hoe: de spits uit Oss steekt na een Mexicaans avontuur in blakende vorm bij Antwerp en is een serieuze kandidaat voor het WK. Maar: ,,Ik reken mezelf nog niet rijk.”

20 september