Primeur: FIFA stelt voor eerst vrouwelijke scheidsrechter aan bij WK-duel voor mannen

Vooralsnog stonden de drie vrouwen alleen als vierde official langs de lijn. Het riep de vraag op of de FIFA ze wel zelf wedstrijden wil laten leiden in Qatar. Dinsdag maakte de wereldvoetbalbond bekend dat Frappart is aangesteld voor Costa Rica - Duitsland. Beide landen maken nog kans op plaatsing voor de achtste finales van het WK.

Frappart was eind 2020 al de eerste vrouwelijke scheidsrechter die een wedstrijd in de Champions League voor mannen leidde. Ook mocht ze een wedstrijd om de Europese Supercup en een Franse bekerfinale fluiten. Vorig jaar was Frappart scheidsrechter bij de WK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Letland. De Française had in 2019 op het WK voor vrouwen de leiding over de finale tussen Nederland en de Verenigde Staten (0-2).