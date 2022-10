Randje Buitenspel | Dat Virgil van Dijk prominent op een gevel in Qatar hangt roept nogal wat vragen op

Met video Oekraïne laat landgeno­ten juichen: alleen Wales staat WK nog in de weg, Pelé doet oproep aan Poetin

Oekraïne is nog één stap verwijderd van het WK. Het door oorlog geteisterde land was vanavond in de play-offs met 1-3 te sterk voor Schotland, waardoor alleen Wales de trotse Oostblokkers het ticket voor Qatar zondag nog kan ontfutselen.

2 juni