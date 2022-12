Roemloze aftocht voor België in Qatar: halvefinalist van WK 2018 sneuvelt in groepsfase

Vooral Lukaku was nog heel dicht bij een ander oordeel, want hij schoot in de tweede helft een grote kans op de paal. Vlak voor de blessuretijd inging, kon hij een voorzet van Thorgan Hazard niet in de goal werken. Dat oogde tamelijk miraculeus, zeker omdat Lukaku normaal gesproken wel raad weet met zo’n kans. De spits van Internazionale was op het nippertje fit geraakt voor het WK, maar kon dus geen hoofdrol pakken. In de eerste helft kreeg België een penalty tegen, omdat Yannick Carrosco een overtreding maakte in het eigen strafschopgebied. De VAR vond de situatie niet zwaar genoeg, waarna de pingel werd ingetrokken.