Saoedi-Arabië zorgt voor één van de grootste WK-stunts ooit met zege op Lionel Messi en Argentinië

Nu al moet de 35-jarige superster met zijn landgenoten vol aan de bak om door te komen in een poule waarin ook de andere deelnemers Polen en Mexico kansen zullen ruiken.

Wie vanmorgen na een helft nog één euro durfde in te zetten op winst van de Saudi’s tegen Argentinië, had er 300 of 400 voor teruggekregen. Zo klein leek de kans op een overwinning van de mannen van de Franse trainer Hervé Renard, die voor rust overigens geen Argentijnse stormloop hoefden te verduren. Een beetje geluk zat daar wel bij, dankzij een paar VAR-momenten waarop buitenspel bij Zuid-Amerikaanse goals naar voren kwam.

Volledig scherm Salem Al-Dawsari viert het winnende doelpunt op acrobatische wijze. © REUTERS

Desondanks ging Argentinië rusten zonder stress. Geen schot op goal tegen, 1-0 voor en verder eigenlijk niks aan de hand. Alles wees op een simpele zege en een ongestoorde aftrap voor een van de grootste voetballanden op het WK. Een start die vier jaar geleden ook al in de soep liep. Messi begon toen in Moskou aan zijn WK-missie met een misser vanaf de stip tegen IJsland, dat zijn team op 1-1 hield. Dinsdag nam hij voor rust zijn pingel in Lusail wel beter, door de Zuid-Amerikanen in een duel met Saoedi-Arabië vanaf elf meter al na tien minuten op voorsprong te schieten.

De man die in zijn carrière alles won en elke voetbalstatisticus huiswerk geeft, kreeg wat externe hulp van Pol van Boekel. De Vierlingsbeekse VAR van dienst liet zien dat het de scheidsrechterscommissie van de FIFA menens is met het bestraffen van duw- en trekwerk bij standaardsituaties in de zestien. De penalty leek makkelijk gegeven, zeker omdat in de nationale competities elke week dit soort situaties aan het oog van de arbiters en video-scheidsrechters ontsnappen.

Saoedi-Arabië dwong daarna helemaal niks af en vuurde niets op de goal van Emiliano Martínez af, maar durfde wel vooruit te verdedigen en hield de Argentijnen heel aardig van het doel af. De Zuid-Amerikanen waren door de voorsprong en buitenspelmomenten in slaap gesust, want na rust was Saoedi-Arabië ineens de ploeg die alles uit de kast trok. Eerst profiteerde spits Saleh Al-Shehri van matig verdedigen van Cristian Romero, die zijn tegenstander te veel ruimte gaf en zich wel erg makkelijk in de luren liet leggen. Salem Al-Dawsari maakt daarna het wonder van de Saudi’s compleet, door na een prachtige versnelling en dito schot de winnende goal aan te tekenen.

Volledig scherm Ongeloof bij de Argentijnen na het laatste fluitsignaal. © AFP

Argentinië had nog een half uur, maar vocht vergeefs tegen de ploeg die in de hele historie van het WK drie wedstrijden op het hoofdtoernooi had gewonnen. Messi kreeg tien minuten voor tijd nog een grote kopkans, maar stuitte nu wel op doelman Al Owais, die bij zijn pingel een sta- noch lig-in-de-weg was.

Het mirakel werd inderdaad een écht mirakel, waarbij theater van de stuntploeg nodig was en een paar ballen van de lijn werden gehaald. Argentinië ging tegen de klok voetballen en liep zichzelf voorbij. Alles zat tegen. Ook meer dan dertien minuten blessuretijd hielpen niet om er in ieder geval nog een gelijkspel uit te peuren. Weer bleek waarom voetbal soms zo’n knotsgekke sport is en de grootste verrassingen altijd mogelijk blijven.

