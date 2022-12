Spelers zagen hem kwetsbaar en sterk: persoonlijke strijd Louis van Gaal geeft Oranje extra kracht

Bondscoach Marokko sluit zich aan bij Noussair Mazraoui: ‘Waarom zouden wij niet mogen dromen?’

Voor bondscoach Walid Regragui van Marokko heeft het duel met Spanje in de achtste finales van het WK alle kenmerken van een finale. ,,We spelen tegen een van de beste ploegen van de wereld”, aldus Regragui. ,,En wij hebben nog nooit in de kwartfinales van een WK gestaan.”

13:39