Spoedcursus WK aan de hand van 32 weetjes: wie bestudeerde vijftig wedstrijden van de Polen?

Het WK gaat vandaag om 17.00 uur los. Geen weetjes om op kantoor of in de kantine mee te strooien? Geen zorgen. We fluisteren je er van alle 32 landen eentje in. Hoe Pelé en Marcelo Bielsa gelieerd zijn aan dit WK, welke deelnemer 37 spelers voor andere landen ziet uitkomen en welke groep vol pikante affiches zit.

Wist je dat..

A: Groep van de authentieke bondscoach

Qatar: Bondscoach Felix Sanchez vooral bij Al Sadd is wezen scouten, aangezien 15 van de 26 spelers die hij opriep voor de regerend landskampioen en huidige laagvlieger uitkomen.



Ecuador: Jordi Cruijff in 2020 even als bondscoach had, maar daar - mede door de coronacrisis - alweer mee brak zonder dat de voormalig Oranje-international ook maar één training leidde.

Oranje: Toen Louis van Gaal na de toewijzing aan Qatar in de Emiraat in de zomer arriveerde met Bayern München, hij meteen stelde dat het eindtoernooi wel in de winter gehouden moest worden. En zo geschiedde.



Senegal: Aliou Cissé al bijna een heel leven actief is voor Senegal. In de jeugd, als captain van de nationale ploeg, als jeugdtrainer en sinds 2015 als bondscoach. Met de eerste Afrika Cup-titel eerder dit jaar als resultaat.

Volledig scherm Jordi Cruijff. © Getty Images

B: Groep van het weerzien

Engeland: Engeland één van de meest schokkende nederlagen in de geschiedenis in 1950 leed tegen de Verenigde Staten, toen de Amerikanen met 1-0 wonnen in Belo Horizonte. Zestig jaar later kregen onder meer Rooney, Lampard en Gerrard Team USA niet klein (1-1) in Zuid-Afrika. Nu wel?



Iran: Carlos Queiroz begint aan zijn vierde WK (derde met Iran), nadat voorganger Dragan Skocic na 15 zeges in 18 duels op straat werd gezet, weer werd aangesteld, om na een paar dagen weer ontslagen te worden.

Wales: dit land het langst moest wachten op de eerstvolgende WK-deelname. De laatste wedstrijd op het mondiale podium dateert van de kwartfinale in 1958. Brazilië won met 1-0. Doelpuntenmaker: de 18-jarige Pelé.



Verenigde Staten: in Gregg Berhalter een bondscoach heeft die in Nederland Sparta, Cambuur en FC Zwolle diende in de jaren 90. Sergiño Dest zegt ook Nederlandse invloeden bij hem terug te zien.

Volledig scherm Gregg Berhalter. © AFP

C: Groep van de garanties

Argentinië: Lionel Messi en co drie jaar geleden voor het laatst verloren. Met 36 ongeslagen duels (25 zeges, 11 gelijke spelen) op rij kunnen ze in de groepsfase het record van Italië afpakken. Italië bleef tussen oktober 2018 en oktober 2021 ongeslagen, maar is nu voor het tweede WK op rij niet van de partij.



Saudi-Arabië: de Arabieren garant staan voor kleine uitslagen. In hun laatste zes interlands vielen slechts vijf goals te noteren.

Polen: de clubloze voetbalprofessor Marcelo Bielsa voor het WK een presentatie gaf aan de Polen nadat El Loco (‘de gek’) 67 Poolse spelers en vijftig interlands had geanalyseerd.



Mexico: je er de klok op gelijk kan zetten dat Mexico weer in de achtste finale sneuvelt. Hoezo? Nou, op de voorgaande zeven (!) wereldkampioenschappen was dat telkens het geval. De uitschakeling in 2014 zult u zich nog wel herinneren. No era penal!

Volledig scherm Marcelo Bielsa. © EPA

D: Groep van (het gebrek aan) loyaliteit

Denemarken: de selectie die Christian Eriksen zo sterk beschermde op het EK, het plan om met zwarte rouwshirts te spelen afgewezen zag worden. En een betrokken bondscoach heeft, aangezien Kasper Hjulmand voor het WK met diverse mensenrechtenorganisaties om zich te laten informeren over de uitbuiting van arbeidsmigranten.



Frankrijk: de regerend wereldkampioen zelden over keuze niet te klagen heeft, en dan te bedenken dat liefst 37 spelers op het WK voor een ander land uitkomen dan Frankrijk, het land waar ze het levenslicht zagen.

Tunesië: de parkeer-de-bus-tactiek nog niet is uitgestorven. Ga maar eens voor wedstrijd van Tunesië zitten.



Australië: de Socceroos worden geleid door Graham Arnold, die - onder meer in zijn tijd bij NAC - zelf international was en Guus Hiddink assisteerde in 2006. Zijn sterspeler? Voormalig Groningen-middenvelder Ajdin Hrustic.

Volledig scherm Ajdin Hrustic. © REUTERS

E: Groep van de leiders

Spanje: in de ban is van bondscoach Luis Enrique, die een Twitch-stream heeft gelanceerd om het Spaanse volk van updates en analyses te voorzien. Vragen beantwoordt hij ook. Zoals wie zijn verlengstuk is: ‘Ik moet wel Ferran zeggen, anders hakt mijn dochter mijn kop eraf.’ Ferran Torres is zijn schoonzoon.



Duitsland: Thomas Müller de enige actieve speler is in Qatar die op WK’s al de dubbele cijfers haalde (10).

Japan: Wataru Endo een middenvelder is die de afgelopen twee seizoenen de meeste tackles in de Bundesliga noteerde en bij VfB Stuttgart één van de weinige Aziatische captains in een Europese topcompetitie is.



Costa Rica: Bryan Ruiz (37) zijn derde en laatste WK speelt. De handige vleugelspits beleefde zijn beste tijd van 2009 tot 2011 bij FC Twente. Die club heeft de tickets al geboekt om de voormalige publiekslieveling in zijn vaderland te helpen aan een groots afscheid.

Volledig scherm Luis Enrique. © AFP

F: Groep van oud en vertrouwd

Marokko: met Noussair Mazraoui, Hakim Ziyech, Sofyan Amrabat en Zakaria Aboukhlal vier in Nederland geboren spelers voor Marokko uitkomen. Dat land heeft ook de meeste spelers aan boord die elders geboren zijn: 14 van de 26.



Kroatië: Josko Gvardiol gezien wordt als één van Europa’s grootste verdedigende talenten. Kon naar Chelsea, maar koos bewust voor RB Leipzig en gaat in Qatar zorgen dat je je ogen ook eens van sterspeler Luka Modric kan afhouden.

België: onze zuiderburen niet bepaald doorgeselecteerd hebben, aangezien zestien spelers er vier jaar geleden op het WK in Rusland ook al bij waren. Het meest van alle deelnemers.



Canada: we weer een glimp kunnen opvangen van Atiba Hutchinson. Speelt de oud-PSV-’er nog steeds? Jazeker, met 39 jaar is hij de oudste veldspeler in Qatar. Hutchinson is net zo oud als Oranje-keeper Remko Pasveer en Brazilië-veteraan Dani Alves. De Mexicaanse reservedoelman Alfredo Talavera, drie jaar ouder dan eerste keeper Guillermo Ochoa, is de enige veertiger op het WK.

Volledig scherm Hakim Ziyech. © AFP

G: Groep van goed, minder, slechtst

Brazilië: de titelfavoriet voor het WK een spel deed met een bal die vanaf 35 meter hoogte door een drone werd gelanceerd naar de middenstip. Daar moesten selectiespelers ‘m zonder stuit controleren. Dat lukte er slechts één. Inderdaad: Neymar.



Servië: net als op het WK 2018 Brazilië en Zwitserland treft in de poulefase. Dusan Tadic spreekt van ‘de groep des doods’. De aanvoerder van Ajax en Servië kan zijn voorzetten kwijt op het hoofd van Fulham-spits Aleksandr Mitrovic, die nu op 50 goals in 76 interlands staat.

Zwitserland: tijdens het WK in Rusland Granit Xhaka en Xherdan Shaqiri zich de woede op de hals van de Serviërs haalden. De roots van de doelpuntenmakers liggen in Kosovo, een voormalige provincie van Servië. Het politieke gebaar met hun handen leverde ze een boete op. Als dat in Qatar maar goed gaat..



Kameroen: bij een punt de vlag al uit kan bij Kameroen. Dan blijft het dubieuze record van negen nederlagen op rij in handen van Mexico.

Volledig scherm Dusan Tadic vindt groep F de 'groep des doods'. © AFP

H: Groep van de sportieve wraak

Portugal: de outsider aan drie landen is gekoppeld tegen wie het eerder deze eeuw op een WK strandde. Dat deed Portugal vijf keer, waaronder tegen Zuid-Korea, Uruguay en Ghana.



Uruguay: de Zuid-Amerikanen ruim twaalf jaar later moeten vrezen voor de wraak van Ghana, dat na de handsbal van Luis Suárez op de doellijn en de gemiste penalty van Asamoah Gyan uit de halve finale werd gehouden. Uruguay bezorgde de Afrikanen daarmee een voetbaltrauma.

Ghana: de Black Stars voormalig Feyenoorder George Boateng (4 interlands voor Oranje) als assistent-coach hebben. De oud-middenvelder stelde het hele programma van Ghana samen.



Zuid-Korea: onder Guus Hiddink in 2002 één van de zoetste WK-zeges boekte tegen huidig groepsfavoriet Portugal. Het werd 2-0 en erger nog, João Pinto kreeg rood en werd voor een half jaar geschorst omdat hij de arbiter stompte.

