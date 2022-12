Straatkatten in Doha: misschien kan Rutte ook de dierenrechten aankaarten in Qatar

De 'Blind-methode' kan acht jaar later nog altijd cruciaal zijn om Lionel Messi af te stoppen

De kwartfinale tegen Argentinië wordt vrijdag in Doha óók - uiteraard - een rechtstreeks duel met Lionel Messi. De verdedigers van dit Oranje speelden niet vaak tegen hem, al hebben met name Virgil van Dijk en Daley Blind bijzonder herinneringen. ,,We zullen hem echt als team moeten bespelen.’’

6 december