Thiago Silva bedroefd na uitschakeling Brazilië: ‘Maar het leven gaat door’

,,Ik ben trots op al onze spelers”, zei de 38-jarige verdediger van het Engelse Chelsea. ,,We hebben er alles aan gedaan en verloren omdat we het geluk niet aan onze kant hadden. Dat is jammer, maar zo is voetbal nu eenmaal. We hoeven onszelf echter niets te verwijten.”

Bondscoach Zlatko Dalic van Kroatië was enthousiast. ,,We zijn heel, heel trots. Voor de tweede opeenvolgende keer staan we in de halve finale van een WK, mijn spelers worden nu helemaal gek. Maar wat ons betreft is dit nog niet het einde. We willen meer dan de halve finale.”