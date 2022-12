Topscorer, keizer van de passes en dribbelkoning: alle WK-statistieken op een rij

Kilometer­vre­ters, teamcohe­sie en ‘high speeds runs’: waarom kraker tegen VS géén schaakwed­strijd wordt voor Oranje

Met de Verenigde Staten als volgende WK-tegenstander is één ding zeker: deze achtste finale zal geen saaie, trage schaakwedstrijd worden zoals Oranje er in de poulefase drie had. ‘Team USA’ is één van de meest energieke teams in Qatar. En die intensiteit zal Nederland ook aan de dag moeten leggen.

2 december