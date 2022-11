Virgil van Dijk baalt van ophef rond OneLove-band: ‘Geen ruggengraat? Zo zit het niet in elkaar’

,,Ik vind het wel een gedoe allemaal’’, zei Van Dijk na afloop tegen de NOS. ,,Je probeert je te focussen op de wedstrijd. Ik speel op een positie waar een gele kaart niet handig is. Ik ben voetballer geworden en wil dit soort toernooien spelen. Er zijn mensen die zeggen dat we geen ruggengraat hebben, maar zo zit het niet in elkaar. We willen gewoon voetballen. Ik had heel graag met die band willen spelen, maar niet ten koste van een gele kaart.’’

Virgil van Dijk droeg tijdens de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK tegen Senegal de aanvoerdersband van de FIFA. De band maakt deel uit van een campagne tegen discriminatie.

,,Wij hebben er alles aan gedaan om onze houding te presenteren’’, vertelde Van Gaal in gesprek met de NOS. ,,Dat wordt niet toegestaan door de FIFA en dat is heel jammer. Maar het is niet zo dat het ten koste moet gaan van onze wereldtitel-doelen.’’ Virgil van Dijk draagt tijdens de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK tegen Senegal de aanvoerdersband van de FIFA. De band maakt deel uit van een campagne tegen discriminatie.

De landen reageerden eerder vandaag in een gezamenlijk statement. ,,De FIFA is heel duidelijk geweest dat het sportieve sancties zal opleggen als onze aanvoerders de band op het veld dragen. Als nationale bonden kunnen we onze spelers niet in een positie brengen waar ze mogelijk te maken krijgen met sportieve sancties, inclusief gele kaarten. Dus we hebben onze aanvoerders gevraagd om de armbanden niet te dragen tijdens WK-wedstrijden.”

,,We waren bereid om boetes te betalen die normaal gesproken van toepassing zijn op overtredingen van kledingvoorschriften en hadden een sterk commitment om de band te dragen. We kunnen echter niet onze spelers in de situatie brengen dat ze mogelijk een kaart krijgen of zelfs gedwongen worden om het veld te verlaten.”

,,We zijn erg gefrustreerd door de beslissing van de FIFA die volgens ons ongeëvenaard is. We hebben de FIFA in september aangeschreven om hen te informeren over onze wens om de OneLove-band te dragen om actief inclusie in het voetbal te steunen en we hebben geen reactie gekregen. Onze spelers zijn teleurgesteld. Zij zijn sterke supporters van inclusie en zullen op andere manieren hun support tonen.”

FIFA introduceert eigen armband vanaf groepsfase

Mogelijk als reactie op de kritiek besloot de FIFA zijn campagne tegen discriminatie naar voren te halen van de kwartfinales naar de groepsfase van het WK. De wereldvoetbalbond nam de beslissing zodat nu alle 32 deelnemende aanvoerders de mogelijkheid hebben om de speciale armband die bij de campagne hoort te dragen, zo gaf de FIFA aan in een statement.

,,Voor FIFA-eindrondes moeten de aanvoerders van elk team de armband dragen die is geleverd door de FIFA”, zo voegde de wereldvoetbalbond toe. ,,FIFA is een inclusieve organisatie die voetbal ten dienste wil stellen van de samenleving door goede en legitieme doelen te ondersteunen, maar dit moet gebeuren binnen de kaders van de bij iedereen bekende wedstrijdreglementen.”

FIFA-president Gianni Infantino herhaalde zijn support voor de lhbti+-gemeenschap tijdens het WK. ,,Ik heb gesproken met de hoogste leiders over dit onderwerp. Zij hebben bevestigd en ik kan bevestigen dat iedereen welkom is. Als iemand het tegenovergestelde zegt, dan is dat niet de opinie van het land en zeker niet de opinie van de FIFA”, aldus Infantino.

