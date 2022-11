Van Dijk (31) begon gisteravond in Zeist vol goede moed aan de WK-campagne. ,,Mijn eerste eindtoernooi, ik heb er heel veel zin in. De focus ligt op voetbal, maar wij lopen ook rond in Qatar. We zullen ook onze bijdrage leveren aan initiatieven om de situatie van arbeidsmigranten te verbeteren.’’ Oranje laat onder meer wedstrijdshirts veilen en de opbrengst wordt gebruikt om al in gang gezette verbeteringen te financieren.

,,Sinds 2016 zijn mijn vrouw en ik ambassadeur van Ombir", aldus Van Dijk. ,,We hebben inmiddels kunnen zorgen voor de opzet van een weeshuis in Nepal. Het is een vorm van bijdragen achter de schermen en soms is dat fijner dan openlijk voor de bühne. Ik vind ook dat wij als voetballers in Qatar niet dingen móeten doen. We gaan ons steentje bijdragen, maar dat kan op verschillende manieren. Elk initiatief dat genomen wordt om dingen in gang te zetten, is goed.’’