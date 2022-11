Voetbalpodcast | ‘Aantal creatieve spelers gaat naar beneden bij Oranje’

Hoe lang gaat Memphis het volhouden? Maakt Xavi Simons zijn debuut bij Oranje? Wie wordt TD bij de KNVB en is het wel nodig? En een Dick-bedevaart naar Den Haag is de nieuwste attractie zo lijkt het. Het komt allemaal voorbij in de AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt het met Maarten Wijffels en Sjoerd Mossou.

Zonder Memphis wordt Nederland geen wereldkampioen, zei Louis van Gaal op de persconferentie. En dat belang onderstreept Wijffels ook. ,,Memphis is echt nodig. Gakpo heeft nu twee goals gemaakt, maar verder is het nog zoeken. Depay zei zondag al in het gesprek met ons dat hij niet in vorm hoeft te zijn om een duel te beslissen. Hij zal starten tegen Qatar. En in de knock-out fase moet hij er staan.”

,,Onder Ronald Koeman was Nederland al afhankelijk van Memphis”, reageert Mossou. ,,Alle ploegen zijn op dit WK heel erg aan elkaar gewaagd. Nederland zal ook niet snel weggespeeld worden. En dan kan je niet zonder een speler als Memphis wedstrijden winnen. De Brazilianen hebben acht spelers die een wedstrijd voor je kunnen beslissen, wij één.”

Verder verwacht Wijffels wel dat de aanvallende coach Van Gaal toch wat concessies gaat doen in zijn basiselftal. ,,Van Gaal begon het WK met vijf creatieve spelers en zes zogenaamde waterdragers. Maar dat aantal creatieve spelers gaat naar beneden. Omdat er niets gebeurt als die spelers niet aan voetballen toe komen. Een type als Marten de Roon kan je aanspelen, die neemt een bal aan en speelt hem naar de juiste kleur. Het is niet heel sprankelend, maar hij houdt de bal in de ploeg. Dat is belangrijk nu.”

Bij het historisch feitje van de dag hoort dit artikel:

https://www.ad.nl/sport/de-sjeik-die-zich-even-met-een-wk-duel-kwam-bemoeien~a8e95d08/

