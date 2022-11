Volgende mokerslag wereldkampioen Frankrijk: Lucas Hernandez mist restant WK en seizoen na zware blessure

Amper begonnen, zit het WK er daarmee voor hem ook alweer op. Daar blijft het voor Hernandez niet bij, want ook in clubverband komt hij dit seizoen - normaal gesproken - niet meer in actie. Door de zware knieblessure mist hij onder meer de krakers in achtste finale van de Champions League tegen Paris St. Germain.



,,Slachtoffer van een gescheurde voorste kruisband van de rechterknie. Hernandez moet het WK opgeven. De hele groep wenst hem een zo goed mogelijk herstel”, verspreidde de Frankrijk gisteren via de officiële kanalen. Het was niet het eerste slecht-nieuws-bericht die de nationale ploeg liet volgen door een collectieve steunbetuiging.