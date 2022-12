Voorzitter spelersvakbond Levchenko: ‘FIFA negeert voetballers en hun belangen’

„Voor de VVCS is de door FIFA genoemde nieuwe opzet van het WK voor clubs niet verantwoord en niet acceptabel”, aldus Levchenko. „Tevens kan zoiets niet eenzijdig besloten worden. We krijgen opnieuw de indruk dat FIFA de spelers en hun belangen negeert.”

Infantino vertelde op zijn afsluitende persconferentie tijdens het WK in Qatar dat het WK voor clubs vanaf 2025 wordt uitgebreid van zeven naar maar liefst 32 deelnemers. Ook wil de FIFA in de even jaren (2024, 2026 en verder) de interlandperiodes gebruiken voor minitoernooien met teams uit verschillende continenten. Eerder besloot de federatie al om het WK vanaf 2026 te spelen met 48 in plaats van 32 landen. Diverse partijen uit de voetbalwereld waarschuwen voor overbelasting van de spelers.