VS-sterspeler Christian Pulisic denkt tijdig fit te zijn voor duel met Oranje: ‘Ik heb alle vertrouwen’

De Verenigde Staten kunnen zaterdag in de achtste finale van het WK tegen het Nederlands elftal waarschijnlijk beschikken over Christian Pulisic. Dat zei de spelmaker donderdag tijdens een drukbezochte persconferentie, voorafgaand aan de voorlaatste training van de Amerikanen voor de confrontatie met Oranje.

Pulisic maakte in de laatste groepswedstrijd tegen Iran in de 38ste minuut het enige doelpunt (1-0). De aanvaller botste daarbij wel hard op de Iraanse doelman Alireza Beiranvand. Pulisic moest zich halverwege laten vervangen en bleek later een bekkenkneuzing te hebben opgelopen.

,,Het was erg pijnlijk”, keek Pulisic terug. ,,Maar ik voel me nu beter. Samen met de medische staf ga ik er alles aan doen om er zaterdag bij te zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.”

Volledig scherm Christian Pulisic raakt geblesseerd tegen Iran. © ANP / EPA

Pulisic is na zijn cruciale treffer tegen Iran een held in de Verenigde Staten, die voor het eerst sinds 2002 weer de kwartfinales van het WK hopen te halen. ,,Ik ben ongelooflijk blij met de teamspirit in onze ploeg. We hebben veel uitdagingen overwonnen”, zei Pulisic, speler van Chelsea.

Nederlands elftal

Naast vele vragen over zijn blessure, kregen hij en ploeggenoot Timothy Weah ook veel vragen over het Nederlands elftal. Het was de Amerikaanse journalisten ook opgevallen dat Oranje tot dusverre geen grootse indruk maakt op het WK.

,,Ik geniet van deze groep. We hebben veel talent en werken met z’n allen hard voor elkaar. Het vertrouwen is groot”, zei de 24-jarige Pulisic, die in de jeugd een tijdje bij PSV trainde, samen met Oranje-international Cody Gakpo. ,,Maar uiteindelijk koos ik ervoor naar Duitsland te gaan.” Pulisic speelde vier jaar lang voor Borussia Dortmund voor hij naar Chelsea verkaste.

Volledig scherm Timoty Weah © AFP

Weah, de zoon van oud-topvoetballer George Weah, heeft ook veel geloof in de huidige groep van de Verenigde Staten. ,,Nederland heeft veel kwaliteit in de selectie. Maar wij werken hard en hebben veel vertrouwen, wie onze tegenstander ook is. We weten wat we moeten doen.”

Bondscoach Gregg Berhalter De Amerikaanse bondscoach Gregg Berhalter wil donderdag geen journalisten zien bij de voorlaatste training in aanloop naar de achtste finale op het WK tegen het Nederlands elftal, komende zaterdag. De oefensessie in Doha zou aanvankelijk het eerste kwartier openbaar zijn, maar vrij laat in de middag werd alsnog besloten de deuren dicht te houden. Het Nederlands elftal traint donderdag ook in het geheim. Bondscoach Louis van Gaal doet dat altijd twee dagen voor een wedstrijd. Bij het afsluitende partijspel wil hij namelijk zijn basiselftal laten spelen tegen elf reserves. Oranje en de Verenigde Staten trainen vrijdag voor het laatst. Beide landen zijn dan, vanwege de regels van wereldvoetbalbond FIFA, verplicht om de media het eerste kwartier toe te laten. | Speelschema

Bekijk hier alle uitslagen, de doelpuntenmakers, het scoreverloop van alle wedstijden, de (eind)standen in alle groepen en het programma voor de achtste finales van het WK voetbal in Qatar. Check ook ons speciale WK-matchcenter!

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.