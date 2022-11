Wervelend Spanje begint tegen Costa Rica met monsterscore aan WK

De wedstrijd Spanje - Costa Rica was een demonstratietraining op een WK. De Spanjaarden gaven de zwakke tegenstander een les in alles. De veegpartij eindigde maar liefst in 7-0.

Spanje swingde, Spanje dolde, Spanje deed wat het wilde en flirtte erop los tijdens de openingsdans. Het was alsof de spelers op een mooie zomeravond bezig waren met een avondwandeling over een boulevard van een Spaans kustplaatsje.

Maar wat de zege precies waard is, valt nog lastig in te schatten. De ware kracht van een elftal wordt vaak pas duidelijk onder hoge weerstand. Daar was nu geen sprake van. Niet eerder op dit WK was het kwaliteitsverschil zo groot. Zondagavond wacht Spanje de kraker tegen Duitsland en dan wordt de ploeg echt getest. Bij een Spaanse overwinning is de kwalificatie een feit en kunnen de Duitsers waarschijnlijk naar huis. Alleen dat al maakt het duel der Europese giganten op voorhand beladen en interessant tegelijk.

Geen partij

Costa Rica, de nummer 31 van de wereld, was de beginneling die constant in het midden stond bij de grote rondo. Het ging allemaal veel te snel voor het land, dat in 2014 pas na strafschoppen in de kwartfinales door Oranje werd verslagen. Dit elftal heeft niets meer van die taaie ploeg van toen. Spanje domineerde vanaf de aftrap en reeg de kansen in een vlot tempo aaneen. Binnen twintig minuten was het al 2-0. De tweede treffer kwam op naam van de halve Nederlander Marco Asensio, die bij zijn club Real Madrid nauwelijks speelt, maar in de nationale ploeg een basisplaats had als een soort van halve spits. Even daarvoor had Dani Olmo al de score geopend.

Volledig scherm Marco Asensio viert zijn goal. © ANP / EPA

De Barcelona-tieners Pedri en Gavi moeten zich weer even de pupillen uit hun jongste jaren hebben gevoeld. Zo simpel en achteloos konden ze zich uitleven op het hoogste podium. Na een half uur benutte Ferran Torres een strafschop (3-0) en was de enige vraag die nog open lag: hoeveel Spaanse goals gaan er nog vallen? Ferran Torres maakte de vierde, Gavi nummer vijf. De 18-jarige - de jongste Spanjaard ooit op een eindtoernooi - deed dat in grootse stijl. Prachtig volleerde hij de bal in het doel. Daardoor werd hij de jongste doelpuntenmaker op een WK sinds Pelé in 1958 en de jongste Spaanse doelpuntenmaker ooit op een WK.

Volledig scherm Gavi viert zijn recordgoal. © ANP / EPA

In de blessuretijd zetten de invallers Carlos Soler en Alvaro Morata nog even een dikke vette punt achter de Spaanse demonstratie: 7-0.

Trip van FC Twente

Bij FC Twente hoeven ze zich na woensdagavond in elk geval geen zorgen te maken dat de afscheidswedstrijd van Bryan Ruiz op 17 december niet doorgaat in de Costa-Ricaanse hoofdstad San José. Dat duel werd vastgesteld, met één restrictie: Costa Rica moet een dag later niet de WK-finale spelen, want dan zit Ruiz nog in Qatar. Zover zal het niet komen. De 137-voudig international kwam er na een uur zowaar nog in. Hoe weinig eervol misschien ook, het was toch een soort van geste aan de held van het land.

Speelschema

